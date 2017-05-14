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В мире

В Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом - ФОТО 14.05.2017 01:45

Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, есть раненые.

Об этом сообщает телеканал Skai.

В поезде, по предварительным данным, находились около 100 пассажиров. ЧП произошло в 21.40 (время совпадает с московским).

С рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом локомотив врезался в жилой дом.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают пассажирам выбраться из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.

РИА Новости

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