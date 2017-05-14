Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, есть раненые.
Об этом сообщает телеканал Skai.
В поезде, по предварительным данным, находились около 100 пассажиров. ЧП произошло в 21.40 (время совпадает с московским).
С рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом локомотив врезался в жилой дом.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают пассажирам выбраться из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.
РИА Новости