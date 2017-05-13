Атаковавшие серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и ряда других организаций хакеры использовали модифицированную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США, заявляет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе кибератаки на NHS и испанскую компанию Telefonica был использован разработанный американскими шпионами электронный инструментарий Eternal Blue, скрещенный с «программой-вымогателем» WannaCry.

Заражение серверов вредоносной программой предположительно произошло через электронную почту.



Ранее сообщалось, что организации по всему миру подверглись массовым хакерским атакам, в результате которых их электронные серверы были заражены «программами-вымогателями».

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) не были основной целью хакеров.

Gazeta.ru