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В мире

FT: при атаке на британские больницы хакеры воспользовались программой АНБ США 13.05.2017 01:03

Атаковавшие серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и ряда других организаций хакеры использовали модифицированную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США, заявляет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе кибератаки на NHS и испанскую компанию Telefonica был использован разработанный американскими шпионами электронный инструментарий Eternal Blue, скрещенный с «программой-вымогателем» WannaCry.

Заражение серверов вредоносной программой предположительно произошло через электронную почту.

Ранее сообщалось, что организации по всему миру подверглись массовым хакерским атакам, в результате которых их электронные серверы были заражены «программами-вымогателями».

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) не были основной целью хакеров.

Gazeta.ru

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