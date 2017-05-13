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В мире

Аббас: палестинцы очень рады подвижкам в отношениях РФ и США 13.05.2017 00:16

Палестинцы очень рады наметившимся подвижкам в российско-американских отношениях, заявил в пятницу глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в его Даниловской резиденции.

"Мы очень рады, что есть подвижки в российско-американских отношениях. И в ближайшие дни мы надеемся, что это взаимодействие приведет и к усилиям в мирном процессе по палестинской проблеме", — сказал Аббас, подводя итоги своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг Сочи и с американским лидером Дональдом Трампом на прошлой неделе в США.

По словам Аббаса, в ходе его встреч с Путиным, а также с председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Степашиным обсуждались двусторонние отношения и "та позиция, которую занимает Россия в отношении палестинской проблемы".

Кроме того, глава Палестины сообщил, что, общаясь в Вашингтоне с Трампом, он "ему говорил о том, что Россия уважает палестинскую проблему, знает ее сложности и выступает за мир на этой земле"

Третьего мая Аббас встречался с Трампом в Вашингтоне, после чего заявил, что в отношениях между Россией и США есть "кое-какое сближение".

РИА Новости

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