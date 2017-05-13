USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
В мире

Сын бен Ладена поклялся мстить американцам за смерть отца 13.05.2017 23:25

Бывший агент Федерального бюро расследований США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в Пакистане были найдены письма Хамзы бен Ладена.

В них он обещает возглавить террористическую сеть и отомстить за своего отца.

— Мы собирается отомстить за то, что вы сделали с мои отцом, Ираком и Афганистаном. Американцы, мы уже идём, и вы почувствуете это, — говорится в обнаруженных бумагах.

Письма были написаны сыном террориста, ещё когда тот был ребёнком. Их обнаружили во время рейда, сразу после того, как Усама бен Ладен был убит в своей штаб-квартире в Пакистане в 2011 году спецподразделением ВМС США.

— Каждый взгляд, каждая улыбка, которую вы дали мне, каждое слово, которое вы мне сказали. Я считаю, что меня выковали сталью. Путь джихада во имя Бога — это то, ради чего мы живём, — писал Хамза бен Ладен своему отцу.

191количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших - ФОТО - ВИДЕОКончита Вурст отказалась от женского образа – ФОТОВ Баку состоялась церемония открытия IV Игр Исламской Солидарности - ФОТОCharlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТОСегодня Dihaj выступит в финале конкурса «Евровидение 2017» - ВИДЕО«Исламиада»: Рафаэль Агаев и Фарида Абиева завоевали золотые медали в соревнованиях по каратэЦеремония открытия IV Игр исламской солидарности – ФОТОРЕПОРТАЖ«Исламиада»: Азербайджан завоевал 6 золотых медалей в дзюдо - ОБНОВЛЯЕТСЯПрооперирован актер Кыванч Татлытуг - ФОТОДвижение транспорта в направлении Зых полностью ограничено

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 мая23:25 Сын бен Ладена поклялся мстить американцам за смерть отца22:56 Во Франции из музея Лиона похитили экспонаты на сумму более миллиона евро22:28 Джамала ищет четыре билета на финал «Евровидения»21:59 Пресс-конференция пилотов Формулы 1 по итогам квалификации Гран-при Барселоны21:45 Боевики сбили иракский вертолет недалеко от Мосула21:30 «Исламиада»: Рафаэль Агаев и Фарида Абиева завоевали золотые медали в соревнованиях по каратэ21:05 Силы безопасности Ирана предотвратили теракт20:45 «Исламиада»: Азербайджан завоевал 6 золотых медалей в дзюдо - ОБНОВЛЯЕТСЯ20:27 В Украине пропал азербайджанский бизнесмен20:02 Трамп может назвать имя нового главы ФБР до 21 мая19:17 Церемония открытия IV Игр Исламской Солидарности в Баку - ВИДЕО19:07 Прооперирован актер Кыванч Татлытуг - ФОТО18:57 «Исламиада»: азербайджанская штангистка приносит нам первую медаль в тяжелой атлетике18:39 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев - ФОТО17:50 «Исламиада»: Азербайджан завоевал первую серебряную медаль