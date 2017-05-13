Тиара Девы Марии с драгоценными камнями и ряд других ценностей на сумму более миллиона евро были похищены из музея изобразительных искусств Фурвьер во французском городе Лион.

Об этом сообщает телеканал France 3.

По информации телеканала, система оповещения музея сработала в ночь на субботу, сотрудники полиции быстро приехали на место вызова, однако "экипированным, решительным и организованным" злоумышленникам удалось скрыться.

Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, среди похищенных ценностей — главный экспонат музея Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем. В числе украденного также перстень и чаша. Общая сумма ущерба может превышать миллион евро, передает телеканал.

На время проведения расследования музей будет закрыт.

РИА Новости