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В мире

Заключенному в США отказались заменить инъекцию на расстрел 13.05.2017 10:06

Федеральный судья в США отклонил просьбу адвокатов приговоренного к смерти заключенного из штата Джорджия заменить смертельную инъекцию на расстрел.

45-летний Дж. В. Ледфорд был осужден за убийство своего соседа в 1992 году. Смертный приговор должен быть приведен в исполнение во вторник.

Адвокаты заключенного утверждали, что смертельная инъекция может привести к мучительной смерти, так как он уже более десяти лет принимает медикаменты, которые замедляют действие седативных веществ, входящих в состав инъекции.

Однако судья постановил, что доводы адвокатов недостаточно убедительны, а также отметил, что заключенный подал жалобу всего за несколько дней до казни.

Ранее просьба осужденного была отклонена прокурором штата.

Согласно американскому законодательству, заключенный имеет право выбрать альтернативную форму смертной казни, разрешенную в штате, однако в Джорджии разрешена только смертельная инъекция.

В 2015 году группа заключенных через суд потребовала признатьнегуманным использование при казни седативного препарата мидазолам.

Как утверждали истцы, применение мидазолама - одного из трех препаратов, используемых при смертной казни путем инъекции, - связано с риском боли и страданий, противоречащим конституции США.

В апреле суд в американском штате Арканзас ввел запрет на применение мидазолама и отложил казнь нескольких заключенных.

BBC Russian

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