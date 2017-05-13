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В мире

Трамп может назвать имя нового главы ФБР до 21 мая 13.05.2017 20:02

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может определиться с выбором кандидата на должность главы ФБР перед тем, как отправится в свое первое зарубежное турне на следующей неделе, передает агентство Рейтер.

На следующей неделе Трамп отправится в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию.

"Даже это возможно", — сообщил Трамп журналистам, отметив, что хочет как можно быстрее найти замену уволенному ранее директору ФБР Джеймсу Коми.

Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными.

РИА Новости

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