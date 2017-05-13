Полиция жестоко разогнала марш пожилых людей, протестующих против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро в столице страны Каракасе.

Депутат Национальной ассамблеи Арнольдо Бенитес заявил, что правоохранители пустили в ход перцовый газ, пострадали не менее пяти пенсионеров.

«Национальная боливарианская полиция выпустила по нам перцовый газ, и, естественно, в такой ситуации семья каждого старика — дети, внуки — реагируют», — приводит портал Universal слова Бенитеса.

Пожилые люди вышли на марш под лозунгом «За наших внуков» и собирались пройти от района Чакао до офиса так называемого защитника народа, который выполняет функции омбудсмена в Венесуэле.

«Они хотят перемен, старики уже жили при диктатуре Переса Хименеса (1950-е годы) и не хотят жить при диктатуре Николаса Мадуро», — сказал депутат.

С начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста из-за планов президента Николаса Мадуро изменить Конституцию страны. По последним данным, за это время только в столице страны более 750 человек получили ранения.

Rosbalt.ru