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В мире

Преступник устроил стрельбу в доме престарелых в США 13.05.2017 05:42

Неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в населенном пункте Киркерсвилл (Штал Огайо, США), убив двух работников заведения и начальника местного отдела полиции. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает Associated Press.

В местную полицию поступил вызов о вооруженном человеке на улице, и страж порядка выехал на проверку. Позднее он передал по радио, что видит подозреваемого, после чего связь прервалась.

Позднее его обнаружили мертвым на территории дома престарелых. Также преступник убил двух сотрудниц заведения, после чего застрелился.

Убитый полицейский, 36-летний Эрик Дисарио, занял свой пост всего три недели назад. У него остались шестеро детей, его жена ждет седьмого ребенка.

16 апреля в столице штата Огайо Колумбусе неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе J&R Party Hall, в результате инцидента пять женщин и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести — от незначительных до угрожающих жизни.

Lenta.ru

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