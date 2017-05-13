США близки к заключению ряда договоров по поставкам Саудовской Аравии вооружения и его технического обслуживания на сумму более $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Чиновник на условиях анонимности заявил, что общая сумма сделки в течение десятилетия может превысить $300 млрд. Отмечается, что таким образом будет оказана помощь Саудовской Аравии в повышении ее обороноспособности.Также США намерены продолжать поддержку Израиля.

«Мы находимся на заключительной стадии целой серии сделок», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе своих визитов в Саудовскую Аравию, Израиль и Италию уделит особое внимание проблеме международной безопасности.

Gazeta.ru