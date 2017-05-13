На северо-востоке Сирии возле города Дейр-эз-Зор в результате нанесенного авиацией международной коалиции удара погибли пять мирных жителей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.

Сообщается, что ВВС коалиции атаковали предполагаемые позиции боевиков в населенном пункте Эль-Курия.

По данным телеканала, два дня назад во время ночного удара самолетов коалиции в сирийской деревне Эс-Салахия, расположенной на севере Ракки, погибли не менее 11 местных жителей, включая четверых детей.

В апреле сообщалось, что Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится о 352 жертвах авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения Ирака и Сирии с начала операции в августе 2014 года.

Gazeta.ru