Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича является политизированным. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина» .

По словам Тимошенко, «то, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича». Тимошенко заявила, что «там нет ничего, что происходит правильно».

«Во-первых, политизировали это дело и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора», — сказала она.

Во-вторых, как считает Тимошенко, нарушены все процедуры, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие».

«Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — сказала политик.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в нарушениях при проведении выборов в объединенных территориальных общинах.

Gazeta.ru