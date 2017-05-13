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В мире

Мишель Обама назвала «дрянью» школьное питание при Трампе 13.05.2017 14:42

Бывшая первая леди США Мишель Обама жестко раскритиковала администрацию президента Дональда Трампа после того, как в американских школах были ослаблены стандарты, направленные на то, чтобы сделать школьные обеды более здоровыми. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Подумайте, почему у кого-то все отлично, пока ваши дети едят дрянь», — сказала она.

Обама отметила, что, по данным правительства, каждый пятые ребенок в США страдает от ожирения.

«Вы должны остановиться и подумать, почему вы не хотите, чтобы наши дети хорошо питались в школе? Что с вами такое? Вот в чем дело: если кто-то это делает, ему не нужен ваш ребенок», — заявила Обама.

Закон 2010 года «Здоровый ребенок» предоставил федеральные субсидии на школьное питание для сокращения калорий, натрия и транс-жиров и увеличения количества фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Однако ранее в этом месяце министр сельского хозяйства США Сонни Пердуе отложил снижение натрия, смягчил требования к цельнозерновым продуктам и разрешил подслащенное ароматизированное молоко.

Gazeta.ru

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