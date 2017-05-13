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В мире

В Кении столкнулись автобус и два грузовика, погибли 19 человек 13.05.2017 13:48

Жертвами ДТП с участием автобуса и двух грузовиков в Кении стали 19 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу утром рядом с городом Гилгил в центральной части Кении примерно в 120 километрах от столицы страны города Найроби. По информации полиции, автобус шел на обгон, когда столкнулся с двумя грузовиками.

"У нас была страшная авария этим утром, где мы потеряли 18 человек на месте", — заявил начальник полиции Хассан Баруа (Hassan Barua).

Еще один пассажир автобуса скончался после госпитализации. Сообщается, что несколько человек по-прежнему находятся в больнице.

Согласно статистике полиции, в Кении в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают около 3 тысяч человек. Частая причина аварий — опасные маневры водителей на загруженных дорогах, отмечает агентство.

РИА Новости

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