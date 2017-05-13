В Венесуэле более 150 участников акций протеста против президента Николаса Мадуро приговорены к тюремному заключению.

Об этом в твиттере сообщил глава неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Гонсало Имиоб.

«Выросло число гражданских лиц, представших перед военными судами (237), и гражданских лиц, официально приговоренных к заключению (155)», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле убит племянник известного дизайнера и модельера Каролины Эрреры.

Тело 34-летнего бизнесмена Рейнальдо Хосе Эррера было обнаружено вечером 11 мая. Также был убит еще один предприниматель, его тело было найдено в том же месте.

Gazeta.ru