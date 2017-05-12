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В мире

Дверцу холодильника назвали худшим местом для хранения яиц 12.05.2017 13:50

Британские эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц. Правильнее класть яйца на среднюю полку, где поддерживается постоянная температура. Дискуссии посвящена статья в Daily Mail.

Газета отмечает, что проблема первоначально вызвала жаркие дебаты, но затем эксперты все же сошлись во мнении. Специалисты журнала Good Housekeeping заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Как отметила редактор Сара Бенвелл (Sara Benwell), дело еще и в том, что дверца — наиболее теплое место.

Британская Служба информации о яйцах (The British Egg Information Service) советует домохозяйкам хранить яйца в коробках при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию подальше от сильно пахнущих продуктов. BEIS утверждает, что яйца легко вбирают в себя запахи. Хранение яиц при низкой температуре, помимо всего прочего, исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.

«Старайтесь избегать слишком частого перемещения яиц между холодной и теплой средой, например, между салоном автомобиля и холодильником или холодильником и горячей кухней. Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Температура всегда будет постоянной, а ваши яйца останутся свежими», — отмечает организация.

Good Housekeeping признает, что в супермаркетах яйца хранят вне холодильных установок, но это оправдано температурой помещений, которая ниже 20 градусов.

По мнению некоторых кулинаров, вкус яиц станет лучше, если некоторое время перед приготовлением подержать их в тепле. А ресторанный критик Financial Times Тим Хэйвард (Tim Hayward) уверен, что яйцо прекрасно сохраняется в течение как минимум недели даже при комнатной температуре. Стеллажи в дверце холодильника Хэйвард также считает худшим местом для яиц, поскольку «постоянное встряхивание утончает белки, и ароматы других продуктов могут проникать в скорлупу».

Daily Mail напоминает, что в 2013 году уже разбиралась в яичном вопросе, и лабораторный эксперимент показал, что яйца сохранялись в течение двух недель как внутри холодильника, так и вне его.

Lenta.ru

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