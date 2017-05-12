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В мире

Страны СНГ будут отслеживать террористов через единую базу заключенных 12.05.2017 13:30

Пенитенциарные службы государств СНГ создадут общую базу данных осужденных за тяжкие преступления на территории стран Содружества, что в числе прочего поможет отслеживать террористов и экстремистов.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники «Российской газеты».

«Руководители тюремных ведомств стран СНГ приняли решение о создании единой базы данных осужденных за тяжкие преступления в наших странах. В первую очередь такие списки нужны, чтобы отслеживать террористов и экстремистов», - отмечается в публикации.

Как пишет издание, это решение было принято на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, которое прошло в Минске.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко сообщил, что «подобная база может быть создана в течение полугода».

«Создание общих информационных баз данных по террористам, экстремистам, а также осужденным за иные тяжкие преступления – это один из важных проектов Совета. У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран – без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность», - подчеркнул Максименко.

Газета напоминает, что ранее представители тюремных служб некоторых стран СНГ предлагали включить в единую базу данных не только имена осужденных и отпечатки пальцев, но также ДНК и биометрическую информацию.

1news.az

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