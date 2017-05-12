В японском университете Мие в июле открывается первый в мире научно-исследовательский центр ниндзя.

Как говорится в репортаже Би-би-си, Решение открыть подобный центр вызвано, в том числе, намерением властей Японии использовать образ ниндзя для рекламы Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Ниндзя – разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца в средневековой Японии, получивший всемирную известность благодаря популяризации образа в массовой культуре.

Университет Мие, расположенный в центре страны, планирует собрать и систематизировать все известные материалы по истории ниндзя, привлечь к изучению ниндзя студентов разных специальностей, рассказал профессор, специалист по истории Японии Юджи Ямада.

«Мы будем изучать древние документы и сотрудничать с теми, кто сможет придумать, как применить мудрость ниндзя в современной культуре. Например, ниндзя жгли благовония перед тем, как отправиться на задание, чтобы уничтожить зло», - рассказал Ямада в интервью Франс Пресс.

Ниндзя мастерски обращались с мечом. Свое оружие они использовали не только для убийств, но и для того, чтобы взбираться по каменным стенам, чтобы проникнуть в замок или наблюдать за врагами.

Также, не производя шума, они применяли сюрикэны – метательные звезды с заточенными лучами – и стреляли отравленными иглами из духовых трубок-фукибари.

Центр изучения ниндзя будет расположен в городе Ига, в 350 километрах к юго-западу от Токио. Результаты исследований будут публиковаться на японском и английском языках.

Би-би-си отмечают, что власти Японии уже не первый год используют образ ниндзя для привлечения туристов

1news.az