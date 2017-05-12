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В мире

Трамп намерен подтвердить поддержку Израиля и самоопределение палестинцев 12.05.2017 23:13

Президент США Дональд Трамп в ходе турне по странам Ближнего Востока и Европы подтвердит поддержку Израиля и призовет обеспечить "достоинство и самоопределение" палестинцев, заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Он подтвердит непоколебимые связи с еврейским государством. Встречаясь с (лидером Палестины Махмудом) Аббасом, он выразит желание обеспечить достоинство и самоопределение для палестинцев", — сказал Макмастер журналистам в Белом доме.

По его словам, Трамп рассчитывает на установление справедливого и долговременного мира на Ближнем Востоке.

РИА Новости

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