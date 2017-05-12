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В мире

Число жертв нападения на миротворцев в ЦАР выросло до пяти 12.05.2017 22:07

Количество миротворцев ООН, погибших в результате нападения в Центральноафриканской республике (ЦАР), возросло до пяти, сообщил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на конвой миссии ООН в стране (MINUSCA). Накануне сообщалось о гибели четырех миротворцев из Камбоджи, еще один военнослужащий из Марокко числился пропавшим без вести. Его тело, как сообщил Дюжаррик журналистам в четверг, было найдено и доставлено в город Банги.

По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

РИА Новости

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