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В мире

В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа - ФОТО - ВИДЕО 12.05.2017 21:45

Гигантская туша неизвестного существа найдена на юге Индонезии. Об этом сообщает The Daily Mirror.

По информации издания, останки, которые не удалось идентифицировать, обнаружены 37-летним Арсулом Туанокота на берегу острова Серам.

Очевидцы предположили, что 15-метровая туша может принадлежать горбатому киту или гигантскому кальмару.

Местные жители обратились к властям с просьбой убрать с пляжа труп "морского чудовища", источающего неприятный запах. Океанологи, как отмечается, уже успели взять для анализа пробы тканей.

РИА Новости

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