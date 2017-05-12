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В мире

Италия оштрафовала WhatsApp на три миллиона евро 12.05.2017 21:12

Антимонопольная служба Италии наложила штраф в размере 3 миллионов евро на сервис обмена сообщений WhatsApp.

Решение было принято по результатам двух расследований, выявивших использование мессенджером личных данных пользователя из социальной сети Facebook. Итальянские антимонопольщики постановили, что WhatsApp фактически навязал своим клиентам правила пользования, введя их в заблуждение относительно невозможности дальнейшего использования сервиса без согласия человека на передачу своих данных из Facebook.

Кроме того, нарушающими права потребителей признаны ряд других положений соглашения об использовании, которое должны принять пользователи после установки приложения. В их число вошли пункты о перебоях работы сервиса без объяснения причин и возможности прекратить оказание услуг в одностороннем порядке со стороны WhatsApp.

В конце прошлого года Регулятор Великобритании — ICO — пригрозил принятием мер в отношении Facebook, если он без законного согласия будет использовать данные британских пользователей WhatsApp. В августе ICO начало расследование совместного использования WhatsApp данных о пользователях с материнской Facebook.

В конце октября Европейский регулятор по надзору за защитой конфиденциальной информации выразил обеспокоенность по поводу передачи WhatsApp данных пользователей в Facebook. Тогда же антимонопольное ведомство Италии открыло два следственных производства в отношении WhatsApp Inc. по подозрению в нарушении кодекса о правах потребителей.

Facebook 16 октября 2016 объявила о закрытии сделки по покупке WhatsApp за 19 миллиардов долларов.

РИА Новости

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