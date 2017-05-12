Португальские гастроэнтерологи установили, что растущая популярность суши в странах Запада провоцирует рост паразитарных инфекций.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMJ Case Reports.

В публикации специалисты описывают один из показательных клинических случаев. К врачам с лихорадкой, продолжавшейся в течение недели, а также болями в эпигастральной области и рвотой, обратился 32-летний мужчина. Анализ крови показал наличие в организме воспалительного процесса.

Первоначально причина недомоганий была неясна, однако после того, как мужчина сообщил, что недавно, перед возникновением перечисленных симптомов, он съел суши, медики заподозрили у него анизакидоз — паразитарное заболевание, вызванное личинками нематод семейства Anisakidae, попадающими в организм человека вместе с сырой или слабосоленой морской рыбой.

В ходе эндоскопического осмотра ученые обнаружили на воспаленном участке внутренней стенки желудка мужчины прикрепившеюся к ней личинку червя-паразита. После удаления нематоды состояние здоровья пациента нормализовалось.

Авторы призывают своих коллег-врачей обращать внимание на характерные симптомы анизакидоза и тщательнее выбирать и подготавливать рыбу к употреблению в пищу.

Лента.ру