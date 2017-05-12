Эр-Рияд намерен инвестировать около $40 млрд в инфраструктурные проекты на территории США.

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники в Саудовской Аравии.



Средства должны быть выделены Фондом национального благосостояния королевства. О предполагаемых инвестициях может быть официально объявлено в начале следующей недели во время официального визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Источник в Белом доме подтвердил информацию о ведущихся переговорах. По данным источника, за этот вопрос отвечает зять президента США и его советник Джаред Кушнер.



О планах по обновлению американской инфраструктуры Дональд Трамп заявил в ходе предвыборной гонки. В начале марта Трамп запросил на эти цели у конгресса $1 трлн. По мнению президента, реализация крупных инфраструктурных проектов на территории Соединенных Штатов, таких как реновация транспортных объектов, даст толчок американской экономике и предоставит возможность трудоустройства для граждан страны.



Поездка в Саудовскую Аравию станет первым зарубежным визитом Дональда Трампа. После Эр-Рияда президент США намерен отправиться в Израиль и Ватикан.

Росбалт