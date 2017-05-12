Власти Китая выявили в провинции Цзянсу на востоке страны случай заражения вирусом Зика.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Заболевшей оказалась 28-летняя девушка из города Наньтун, которая 28 апреля вернулась из Эквадора. По ее словам, в дороге у нее поднялась высокая температура, появилась сыпь, боль в суставах и другие симптомы. В Эквадоре, по словам пациентки, ее кусали комары.

Результаты анализов, сделанных 4 мая, показали положительный результат на вирус Зика, а 8 мая медики подтвердили диагноз. В настоящее время состояние пациентки нормализовалось, и ее уже выписали из больницы, отмечает агентство.

РИА Новости