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В мире

NBC: в США утверждают, что Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США 12.05.2017 05:26

Американские военные утверждают, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем.

Об этом передает телеканал NBC.

Представитель ВМС капитан Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Отмечается, что, по мнению командира американского самолета, взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным.

Кунце отметила, что расстояние между самолетами является не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения.

РИА Новости

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