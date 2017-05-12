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В мире

Орегон готовится стать первым штатом в США, где узаконят третий пол 12.05.2017 03:54

Орегон в ближайшее время может стать первым штатом в США, жители которого помимо традиционных "мужского" и "женского" полов смогут указывать в удостоверяющих личность документах и третий — так называемый "непарный".

В водительских правах и удостоверениях он будет обозначаться буквой Х.

Как сообщает телеканал CNN, законодательный орган штата уже утвердил проект закона, сейчас документ направлен на подпись губернатора. Отмечается, что около 20 тысяч жителей Орегона идентифицируют себя как трансгендеры.

В случае утверждения закон вступит в силу уже к лету этого года. Его разработчики уверены, что он поможет снизить уровень дискриминации в обществе.

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