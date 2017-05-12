USD1.7026
EUR1.8508
RUB0.0296
Brent50.51
WTI47.62
Золото2 082.19
S&P 500 Index2 399.63
Nikkei 22519 961.55
В мире

В Венесуэле инфляция за четыре месяца достигла почти 100% 12.05.2017 01:57

Инфляция к началу мая в Венесуэле достигла уровня в 92,8%, а за апрель этот показатель составил 16,5%.

Об этом сообщила в четверг национальная ассамблея страны в докладе об индексе потребительских цен.

По словам члена парламентской комиссии по финансам Анхеля Альварадо, идущие сейчас по всей Венесуэле протесты оппозиции имеют под собой немалое основание в виде экономических и социальных требований. "Страна, в которой единственный растущий экономический показатель – это инфляция, вызывает недовольство среди самых молодых, и перед лицом угрозы будущего в нищете наша молодежь вышла на улицы, подвергая риску свои жизни, чтобы восстановить страну, которая им принадлежит", — приводит портал Nacional слова Альварадо.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% — в 2018. Канал NTN24 отмечал, что такие проектировки основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, весьма ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта.

На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об очередном повышении минимальной зарплаты сразу на 60% с 1 мая этого года.

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики Мадуро, которые идут с начала апреля и уже унесли жизни порядка 40 человек.

РИА Новости

287количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Торрес VS Роналду: как оскорбляли друг друга футболисты во время вчерашней перепалки? – ВИДЕОГраждане Азербайджана со следующего года смогут ездить в некоторые страны лишь с удостоверением личностиВ связи с Исламиадой изменяются пути следования и время работы свыше 30 автобусных маршрутов – СПИСОКАзербайджанский студент в Германии пресек армянскую провокацию о принадлежности Нагорного Карабаха АрменииSOS: Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? - ВИДЕОАзербайджанская штангистка, находящаяся на 8-м месяце беременности, исключена из сборнойВ Баку из-за Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненыеВ Азербайджане произошло землетрясение, которое ощутили в нескольких районах - КАРТА – ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев открыл новый мост в Пираллахинском районе - ФОТОВ Азербайджане скончался мужчина, пытавшийся убить бывшую беременную жену

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 мая01:57 В Венесуэле инфляция за четыре месяца достигла почти 100%01:28 Стали известны результаты второго полуфинала «Евровидения 2017»01:08 Microsoft представила умный видеоредактор - ВИДЕО00:39 В Деревне атлетов IV Игр исламской солидарности поднят флаг Азербайджанской Республики - ФОТО00:10 В городе Аугсбург приступила к работе международная конференция на тему «Гейдар Алиев-молодежь-мультикультурализм» - ФОТО11 мая23:42 В изданной в Великобритании книге повествуется о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом - ФОТО23:15 Лейла Алиева встретилась с жителями пансионата для инвалидов войны и труда - ФОТО22:48 Трамп учредил комиссию по честным выборам22:20 Восстанавливаются автомобильные грузоперевозки между Турцией и РФ22:10 В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюлбюля21:59 Примерно 900 водителей в Баку были оштрафованы за наезд на специальные полосы21:51 Вугар Надиров в третий раз покинул «Карабах»21:48 12 актеров, которые до сих пор не получили «Оскар» - ФОТО21:37 Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по вопросам залива - ФОТО21:29 Ситуация на НГДУ «28 Мая» находится под контролем - ФОТО - ОБНОВЛЕНО