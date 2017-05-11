В сети размещены кадры ДТП, произошедшего 6 мая неподалеку от города Наньчан в провинции Цзянси на юго-востоке Китая.

На съемке, сделанной камерой наблюдения, можно наблюдать, как мотоциклист врезался в грузовик, совершавший левый поворот, сообщает 360tv.ru.

Сразу после удара, пришедшегося в топливный бак, произошло возгорание горючего и пламя охватило мотоциклиста.

Водитель грузовика и очевидцы оперативно приступили к тушению мужчины, чем и спасли его жизнь. Пострадавший был доставлен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Оба транспортных средства, участвовавших в аварии, сгорели дотла.

А.А.