К отставке бывшего директора ФБР Джеймса Коми привели в том числе и его действия в нарушение субординации в рамках министерства юстиции США, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, одним из стимулов (для президента США к решению об отставке Коми) были его действия в прошлую среду, когда Коми нарушил субординацию и предпринял шаги без согласования с генеральным прокурором и его заместителем", — сказала Сандерс.

Она отметила, что речь идет о "пресс-конференции, которую провел Коми".

По ее словам, "это непозволительно". "И если вы предпринимаете подобные шаги, генеральный прокурор или его заместитель обязаны принимать ответные меры", — сказала Сандерс.

РИА Новости