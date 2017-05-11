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В мире

Трамп учредил комиссию по честным выборам 11.05.2017 22:48

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об учреждении комиссии по честным выборам во главе с вице-президентом Майком Пенсом.

Об этом сообщил Белый дом.

Комиссии предстоит изучить процесс голосования на федеральных выборах, говорится в тексте указа. Комиссия представит президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к выборам и определит, какие законы или действия кого бы то ни было приводят к снижению этого доверия. Также предстоит выяснить, какие уязвимости существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании", говорится в указе.

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ". Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.

РИА Новости

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