Специалисты университета Бристоля провели исследование и выяснили, что не только человек обладает способностью к состраданию.

Сочувствовать могут и обыкновенные домашние курицы. Ученые следили за особенностями материнского инстинкта у куриц и обнаружили, что пернатые способны испытывать сострадание.

В ходе эксперимента куриц-наседок отлучили от цыплят, но оставили их в поле зрения. Цыплят обдували струями холодного воздуха, провоцируя их страх, пишет newinform.com.

Наблюдая за этим, взрослые курицы пытались прорваться к птенцам, чтобы защитить их. По мнению ученых, такие же чувства испытывает и человек, видя, как страдает его ребенок.

Бристольские специалисты отмечают, что курицы – одни из немногих птиц, способных сопереживать горю.

mk.ru