У компании возникли трудности в производстве экранов, задержка составит несколько месяцев.

Поступление в продажу новой модели iPhone может быть отложено на два или три месяца по сравнению с запланированным сроком — сентябрем нынешнего года, пишет журнал Fortuneсо ссылкой на свои источники в компании Apple.

Представитель международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо, который специализируется на работе Apple, утверждает, что причиной задержки стали проблемы, возникшие на производстве экранов для новых айфонов. Из-за них модель может быть представлена не в сентябре, а в ноябре или даже декабре 2017 года.

В общей сложности до конца текущего года Apple планирует представить три новых модели своих смартфонов — iPhone 8 (это его выпуск задерживается), iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Отметим, что iPhone 8 — рабочее название, а в продажу эта модель может поступить также как iPhone X или iPhone Edition. Предполагается, что она будет иметь ряд существенных отличий от предыдущих айфонов и по функционалу, и по дизайну. Цена новинки для розничных покупателей составит порядка $1 тысячи.

3 мая Apple отчиталась о снижении продаж iPhone по итогам второго квартала: за указанный период времени было реализовано около 50,8 млн смартфонов по сравнению с 51,2 млн во втором квартале 2016 года. Выручка компании при этом выросла.

«Известия»