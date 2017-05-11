11 мая исполняется 80 лет с основания знаменитого Национального парка Лос-Гласьярес, который находится в Аргентине.

Данный объект Всемирного наследия носит славу одного из самых красивых парков ледников и в то же время считается одним из самых загадочных мест на планете. Территория, занимаемая парком, раскинулась на склонах горного андского хребта. Больше 30% площади Лос-Гласьярес покрыто почти 50 ледниками разных размеров, образующими Южный Патагонский ледниковый щит.

Самый величественный и грандиозный из ледников – это 30-киллометровый Перито-Морено, который нависает скалой над озером, как 15-этажный дом. От ледника время от времени откалываются громадные обломки льда. Они срываются и с шумом, поднимая море брызг, ударяются о поверхность озера Архентино. Для наблюдения за активностью ледника организована специальная смотровая площадка. В 1981 году национальный парк Лос-Гласьярес попал в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как уникальная природная зона.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru