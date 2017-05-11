USD1.7026
EUR1.8544
RUB0.0293
Brent48.95
WTI46.16
Золото2 077.85
S&P 500 Index2 396.92
Nikkei 22519 898.87
В мире

При взрывах на складе ИГИЛ в Сирии погибли порядка 20 человек 11.05.2017 05:44

В Сирийский провинции Дейр-эз-Зор в результате взрыва на оружейном складе террористической организации «Исламское государства Ирака и Леванта» погибли по крайней мере 20 человек, передает агентство«Синьхуа».

Отмечается, что в общей сложности в хранилище террористов произошло три взрыва, которые уничтожили 15 домов и несколько транспортных средств.

Причина взрыва не сообщается, по факту инцидента идет проверка.

Ранее правоохранительные органы Малайзии обнаружили оружейный склад террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» на северо-востоке страны.

Gazeta.ru

165количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Отец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕОВо время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил АзербайджанДизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТОСафура Алиева трогательно поздравила сына с днем рождения – ФОТОУ Арды Турана роман с дочерью Тюркян Шорай – ФОТОВ бакинском метро скончался человекВ Азербайджане значительно похолодаетСамые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки – ФОТО - ВИДЕОПосольство Азербайджана о провокации во время шествия «Бессмертного полка» в Москве – ФОТО - ВИДЕОКарен Карапетян: «Армения хочет мира с Азербайджаном на разумных условиях»

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 мая06:10 В Китае в результате землетрясения погибли 8 человек05:44 При взрывах на складе ИГИЛ в Сирии погибли порядка 20 человек05:19 ЦРУ создало центр по противодействию ядерной угрозе со стороны КНДР04:47 Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона, победившего на выборах04:15 Трамп пригласил нового президента Южной Кореи посетить Вашингтон03:44 ООН выплатит семьям погибших в ЦАР миротворцев по $70 тысяч03:12 Forbes опубликовал список самых богатых рэперов 2017 года02:48 Верховный суд Греции запретил правительству урезать пенсии02:21 Ильхам Алиев: «Я всегда говорил, что всю работу мы делаем для народа, и в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана» - ФОТО01:52 В Праге на антиправительственный митинг вышли около 20 тысяч человек01:24 Юнкер заявил о необходимости восстановления отношений с Россией01:00 «Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и сыграет в финале с «Ювентусом» - ФОТО - ВИДЕО00:27 Коми действовал в нарушение субординации, сообщили в Белом доме10 мая23:58 Автор хита Gangnam Style выпустил два новых клипа - ВИДЕО23:32 В США не будут назначать прокурора по расследованию «связей» Трампа с РФ