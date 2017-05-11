В Сирийский провинции Дейр-эз-Зор в результате взрыва на оружейном складе террористической организации «Исламское государства Ирака и Леванта» погибли по крайней мере 20 человек, передает агентство«Синьхуа».

Отмечается, что в общей сложности в хранилище террористов произошло три взрыва, которые уничтожили 15 домов и несколько транспортных средств.

Причина взрыва не сообщается, по факту инцидента идет проверка.

Ранее правоохранительные органы Малайзии обнаружили оружейный склад террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» на северо-востоке страны.

Gazeta.ru