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В мире

ЦРУ создало центр по противодействию ядерной угрозе со стороны КНДР 11.05.2017 05:19

В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) создан специальный центр по предотвращению угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что новый центр привлечет опытных сотрудников ЦРУ с целью использовать их умения и творческий потенциал против КНДР.

«Создание Корейского миссионерского центра позволяет нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ по противодействию серьезным угрозам Соединенным Штатам и их союзникам, исходящим из Северной Кореи», — подчеркнул директор ЦРУ Майк Помпео.

Ранее в Пхеньяне заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Южной Кореи пытались убить лидера КНДР Ким Чен Ына.

Gazeta.ru

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