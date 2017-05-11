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В мире

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона, победившего на выборах 11.05.2017 04:47

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке карикатуру на экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона, победившего на выборах президента.

На новой карикатуре избранный президент стоит рядом со своей супругой, 64-летней Брижит, которую художники изобразили беременной. Надпись на обложке гласит: "Он будет творить чудеса!"

​Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

РИА Новости

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