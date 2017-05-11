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В мире

Трамп пригласил нового президента Южной Кореи посетить Вашингтон 11.05.2017 04:15

Президент США Дональд Трамп поздравил нового лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина с победой на выборах и пригласил его посетить с визитом Вашингтон, говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения — Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и поздравил его и корейский народ с его великой победой на выборах и с их мирным, демократическим переходом власти. Президент Трамп и президент Мун договорились продолжить укреплять альянс США и Южной Кореи и углублять дружбу между нашими двумя странами", — отмечается в комментарии Белого дома.

Трамп отметил, что ждет с нетерпением дальнейшего "сотрудничества с президентом Муном и пригласил его посетить Вашингтон в ближайшем будущем".

"Президент Мун принял приглашение", — сообщили в Белом доме.

Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".

РИА Новости

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