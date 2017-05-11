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В мире

ООН выплатит семьям погибших в ЦАР миротворцев по $70 тысяч 11.05.2017 03:44

Семьям миротворцев ООН, погибших при нападении в Центральноафриканской республике (ЦАР), будет выплачено по 70 тысяч долларов, сообщил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на конвой миссии ООН в стране (MINUSCA), в результате чего один миротворец погиб, еще восемь получили ранения и четверо пропали без вести. Накануне были обнаружены тела трех миротворцев. Таким образом, количество жертв атаки возросло до четырех человек. В отряде были военные из Камбоджи и Марокко.

Как сообщил Дюжаррик в среду, поиски еще одного миротворца продолжаются, к ним подключились местные организации. После атаки десять солдат остаются в больницах миссии ООН в городах Банги и Бангассу.

"Семьи и родственники военнослужащих получат компенсацию в 70 тысяч долларов. Выплаты будут сделаны правительству страны, отправившей военного, которая гарантирует ООН, что средства будут переведены семьям", — заявил представитель генсека ООН.

По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

РИА Новости

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