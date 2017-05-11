Самым богатым рэп-исполнителем 2017 года по версии журнала Forbes стал американец Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Diddy - его состояние оценивается в 820 миллионов долларов. Комбс занимает первую строчку пятый год подряд.

На втором месте расположился рэпер Шон Картер (сценический псевдоним - Jay Z), отстающий всего на 10 млн долларов. Третье место занял Андре Янг (Dr. Dre), его состояние оценивается в 740 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места заняли Брайан Уильямс, известный как Birdman, и канадец Обри Грэм (Drake). У них - 110 и 90 миллионов долларов соответственно.

47-летний Шон Комбс помимо творческой деятельности владеет в том числе линией одежды Sean John, долей в водочном бренде Ciroc и телесетью Revolt TV. Управляет бизнесом рэпера компания Combs Enterprises.

Ранее рэпер также владел двумя ресторанами Justin's в Нью-Йорке и Атланте, которые были названы в честь его сына. Они закрылись соответственно в 2007 и 2012 году.

Шону Картеру принадлежит компания Roc Nation, которая занимается производством музыки, кино и телевизионного контента, а также организацией концертов, и имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Jay Z также является совладельцем сети спортбаров и клубов 40/40, инвестором парфюмерной компании Carol's Daughter, совладельцем баскетбольного клуба Brooklyn Nets и стримингового сервиса Tidal.

Журнал Forbes составляет список самых богатых звезд хип-хопа ежегодно с 2011 года.

BBC Russian