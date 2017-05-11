Около 20 тысяч человек собрались в среду вечером в центре Праги на митинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша, сообщило республиканское ТВ.

Правительственный кризис в Чехии

На минувшей неделе премьер Богуслав Соботка принял решение отправить свой кабинет в отставку, однако затем ограничился подачей заявления президенту об отставке одного главы минфина. Соботка объяснил свое решение нежеланием работать с Бабишем, поскольку министр, несмотря на неоднократные призывы со стороны главы правительства, так и не объяснил многие неясные моменты из истории накопления личного капитала. Его размер, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов.

Кроме того, Бабиш подозревается в уклонении от уплаты налогов, а также в стремлении с помощью принадлежащих ему СМИ оказывать влияние на внутриполитическую сцену.

Однако президент отказался удовлетворить предложение Соботки об увольнении главы минфина, поскольку считает, что этому мешает соглашение о создании правящей коалиции. В нее входят возглавляемая Соботкой Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), Христианско-демократическое движение (ХДД), которым руководит вице-премьер Павел Белобрадек, и центристское движение ANO, лидером которого является Бабиш. Сам Бабиш уходить в отставку категорически отказывается.

Лозунги как во время "бархатной революции"

"Мы собрались сегодня, потому что видим, что нашей демократии угрожают два политика, которые презирают правду, закон и, главное, нас, граждан", — заявила журналистам один из организаторов митинга на переполненной Вацлавской площади в центре Праги Шарка Фиалова.

По данным полиции, число собравшихся на площади составило около 20 тысяч человек. Митинги с подобной тематикой проходят в среду вечером также на главных площадях других крупных чешских городов – Брно, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Либерец, Оломоц и Злин.

Многие люди пришли на митинг в Праге с плакатами и транспарантами, текст которых своим содержанием напоминает лозунги, с которыми пражане заполняли Вацлавскую площадь в бурные дни "бархатной революции" 1989 года.

В частности, тогда был популярным лозунг "Милоша в корзину!", где имелся в виду генсек компартии Милош Якеш. Теперь данный текст непосредственно обращен к нынешнему президенту Земану.

"Очень грустно от того, что 28 лет спустя после "бархатной революции" должно было сойтись столько людей для того, чтобы призвать президента к уважению конституции", — заявил министр сельского хозяйства и член ХДД Мариан Юречка.

Вечером в среду члены нижней палаты парламента в своем решении призвали Земана при исполнении функций президента придерживаться конституции, а также обвинили Бабиша в публичной лжи и использовании принадлежащих ему СМИ для компрометации политических соперников. Кроме того, лидеры правых партий и коммунисты призвали к проведению досрочных выборов в парламент.

Земан собрал представителей партий коалиции

Реагируя на растущую критику, Земан принял решение собрать вечером в среду в Либерце для разрешения кризиса руководителей партий правящей коалиции. В связи с отъездом премьера в Люксембург социал-демократов на встрече представляет глава МВД Милан Хованец.

В четверг Земан вылетает с визитом в Китай, в поездке его будут сопровождать более 200 представителей промышленных кругов Чехии. Главы МИД, МВД и минздрава, представляющие в правительстве ЧСДП, во вторник отказались от поездки с президентом в Китай в связи со сложной политической обстановкой в стране.

РИА Новости