Власти США эвакуировали рабочих в Хэнфордском комплексе — крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает CNN.

Тревога была объявлена из-за обрушения части тоннеля на территории комплекса около хранилища с опасными веществами.

Как передает Associated Press, утечки радиации пока не обнаружено.

В момент обрушения в помещении рабочих не было.

Хэнфордский комплекс ранее использовался властями США для производства плутония, сейчас там хранится около 56 млн галлонов радиоактивных отходов. В Хэнфорде работают более 9 тыс. сотрудников.

Gazeta.ru