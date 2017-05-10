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В мире

Правительство Франции ушло в отставку 10.05.2017 23:01

Уходящий президент Франции Франсуа Олланд принял в среду отставку премьер-министра страны Бернара Казнева и всего кабмина в преддверии вступления в полномочия избранного главой государства Эммануэля Макрона, говорится в документах, распространенных Елисейским дворцом.

Ранее в среду Конституционный совет страны официально утвердил результаты прошедших выборов президента Франции, победу в которых одержал Макрон.

"В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и в соответствии с республиканской традицией я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства", — с таким прошением обратился Казнев к Олланду.

Действующий глава государства, в свою очередь, принял отставку.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.

РИА Новости

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