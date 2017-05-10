Военные Ирака ликвидировали более 1,3 тысячи террористов ИГИЛ с февраля этого года в операции по освобождению западной части Мосула, следует из отчета иракской армии, опубликованного на ее странице в Facebook.

Начало операции в западном Мосуле последовало в феврале за освобождением восточной части города. Сейчас, по оценке военных, от ИГИЛ освобождено две трети западного Мосула.

Как сообщил в отчете командующий операцией Абдель-Амир Яралла, всего с февраля был уничтожен 1321 террорист, включая ряд командиров. Под контроль государства военные вернули около 400 квадратных километров территории.

Военные в последнее время продвигаются в исторической части западного Мосула, однако операцию осложняет плотная застройка, которая вынуждает армию избегать опасных для мирного населения действий.

Освобождение исторической части Мосула станет символически важным успехом на пути к уничтожению ИГИЛ, так как именно оттуда главарь Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" в 2014 году.

РИА Новости