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В мире

В Мосуле с февраля иракские военные уничтожили более 1,3 тысячи боевиков 10.05.2017 22:39

Военные Ирака ликвидировали более 1,3 тысячи террористов ИГИЛ с февраля этого года в операции по освобождению западной части Мосула, следует из отчета иракской армии, опубликованного на ее странице в Facebook.

Начало операции в западном Мосуле последовало в феврале за освобождением восточной части города. Сейчас, по оценке военных, от ИГИЛ освобождено две трети западного Мосула.

Как сообщил в отчете командующий операцией Абдель-Амир Яралла, всего с февраля был уничтожен 1321 террорист, включая ряд командиров. Под контроль государства военные вернули около 400 квадратных километров территории.

Военные в последнее время продвигаются в исторической части западного Мосула, однако операцию осложняет плотная застройка, которая вынуждает армию избегать опасных для мирного населения действий.

Освобождение исторической части Мосула станет символически важным успехом на пути к уничтожению ИГИЛ, так как именно оттуда главарь Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" в 2014 году.

РИА Новости

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