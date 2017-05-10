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В мире

«Пастор-экзорцист», сжегший женщину в Никарагуа, получил 36 лет тюрьмы 10.05.2017 09:08

В Никарагуа пастор Хуан Грегорио Роча Ромеро и еще три человека получили 36 лет тюрьмы за то, что заживо сожгли женщину в попытке "изгнать из нее дьявола".

Трагические события произошли в феврале в поселке Кортесаль. Группа людей во главе с пастором похитила и сожгла 25-летнюю женщину. Когда ее нашли, у нее было обожжено 80% тела, однако она была еще жива. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь молодой женщины не удалось.

Помимо мужчин, в преступлении участвовала одна женщина. Она получила 30 лет за участие в убийстве. Остальные виновные тоже проведут в местах заключения не более 30 лет, так как, несмотря на приговор, законодательство страны не предусматривает более длительных тюремных сроков, отмечает портал Prensa.

РИА Новости

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