В Никарагуа пастор Хуан Грегорио Роча Ромеро и еще три человека получили 36 лет тюрьмы за то, что заживо сожгли женщину в попытке "изгнать из нее дьявола".

Трагические события произошли в феврале в поселке Кортесаль. Группа людей во главе с пастором похитила и сожгла 25-летнюю женщину. Когда ее нашли, у нее было обожжено 80% тела, однако она была еще жива. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь молодой женщины не удалось.

Помимо мужчин, в преступлении участвовала одна женщина. Она получила 30 лет за участие в убийстве. Остальные виновные тоже проведут в местах заключения не более 30 лет, так как, несмотря на приговор, законодательство страны не предусматривает более длительных тюремных сроков, отмечает портал Prensa.

РИА Новости