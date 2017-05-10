Президент США Дональд Трамп в среду назвал «очень хорошей» состоявшуюся в среду встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили американские СМИ.

По данным агентства Bloomberg, Трамп сообщил, что они провели «очень, очень хорошую встречу». После встречи с российским министром американский президент заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.

В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт в Украине. «Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон», - сказал он на пресс-конференции по итогам встреч с Трампом и своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня». По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в среду в рамках переговоров в Вашингтоне обсуждались конкретные механизмы взаимодействия.

«Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ) возобновить женевские переговоры», - добавил министр.

Лавров добавил, что вопрос санкций на переговорах Трампом и госсекретарем Тиллерсоном не поднимался. «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», - заявил С.Лавров в среду после переговоров в Вашингтоне.

В среду глава МИД РФ провел переговоры с Тиллерсоном, после чего был принят Трампом.

Интерфакс