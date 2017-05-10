Джеймс Коми воспринял новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил его с должности директора ФБР, как розыгрыш, сообщает газета New York Times.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Как пишет издание, Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал эту новость по телевизору на заднем фоне. "В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", — пишет издание.

В это время помощники Коми стали собираться на заднем фоне и сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам подразделения ФБР в Лос-Анджелесе и удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

Газета отмечает, что на тот момент Коми еще не получил официальную информацию из Вашингтона. Только некоторое время спустя письмо от Трампа было доставлено в штаб-квартиру ФБР. По данным агентства Рейтер, письмо было доставлено лично заместителем помощника президента, экс-руководителем частной охраны Трампа Китом Шиллером.

В свою очередь телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в ФБР, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в Лос-Анджелес.

Как отмечает телеканал, Коми намерен выполнить до конца запланированную программу мероприятий в Лос-Анджелесе.

РИА Новости