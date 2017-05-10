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В мире

Глава южнокорейского КНШ заявил, что армия готова к «провокациям» от КНДР 10.05.2017 07:00

Глава КНШ Южной Кореи Ли Сун Чжин доложил новому президенту Мун Чжэ Ину, что вооруженные силы (ВС) страны готовы дать отпор "провокациям" КНДР, сообщило в среду агентство Рёнхап.

По данным агентства, председатель КНШ Ли Сун Чжин доложил информацию Мун Чжэ Ину по телефону.

"В оперативной готовности наших вооруженных сил все в норме. Мы поддерживаем достаточную боеготовность, чтобы дать отпор на случай провокаций врага", — приводит агентство слова Ли Сун Чжина.

Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи утром в среду, набрав 41,1% голосов на состоявшихся накануне выборах.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.

РИА Новости

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