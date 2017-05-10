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В мире

Правозащитники сообщили о 44 погибших в ходе протестов в Венесуэле 10.05.2017 06:00

До 44 человек увеличилось число погибших в ходе протестных акций в Венесуэле, идущих уже более месяца, сообщила во вторник правозащитная организация "Венесуэльский орган по наблюдению за социальной конфликтностью".

По ее данным, подсчет велся с 1 апреля по 7 мая включительно. Ранее власти сообщили о 36 убитых в ходе протестов.

В свою очередь другая правозащитная организация "Венесуэльский уголовный форум" сообщила о почти 2 тысячах задержанных за этот период времени за участие в акциях протеста. Из этого числа под стражей по-прежнему остаются более 650 человек.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

РИА Новости

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