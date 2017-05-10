Правозащитники сообщили о 44 погибших в ходе протестов в Венесуэле

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Белый дом подтвердил, что у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией



Президент США Дональд Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку не имеет с ней ни бизнеса, не контактов

В США пытались ограбить особняк рэпера 50 Cent

Трамп уволил главу ФБР

В Грузии при обрушении на шахте погибли четыре человека



В Грузии при обрушении на шахте им. Миндели в Ткибули погибли четыре человека

Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции в отношении России